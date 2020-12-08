Son dakika haberi... Karantinada olması gereken kişi iş yerinde çalışırken yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Karantinada olması gereken kişi iş yerinde çalışırken yakalandı

08.12.2020 10:43
Son dakika haberi... Karantinada olması gereken kişi iş yerinde çalışırken yakalandı, System.String[]

Son dakika haber... Edirne'de, karantinada olması gereken kişi polis ekiplerince iş yerinde yakalandı.

Edirne'de, karantinada olması gereken kişi polis ekiplerince iş yerinde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekenlerin kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, Kovid-19 temaslısı O.O'nun ikametinde olmadığını tespit etti.

İş yerine çalışmaya gittiği belirlenen ve hakkında işlem yapılan O.O, karantina süresini tamamlaması için KYK yurduna götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Karantinada olması gereken kişi iş yerinde çalışırken yakalandı - Son Dakika


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