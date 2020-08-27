Karantinadan ikinci defa kaçıp alışveriş yaptı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, karantinadan ikinci defa kaçan şahıs bu defa alışveriş yaptığı esnada polis ekiplerince yakalandı.

Birkaç gün önce babasını Korona Virüsünden dolayı kaybeden annesi ise yoğun bakım ünitesinde olan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Burhanettin T., önceki gün karantina altında olduğu Sümerevler Mahallesindeki evinden kaçmış şehiriçi yolcu otobüsüyle kent merkezine gelmiş ve burada polis ekiplerince yakalanmıştı. Yakalanan Burhanettin T., karantinaya konulmak üzere ambulansla evine götürülmüştü. Karantinaya götürülen Burhanettin T., bu defa yine şehir içi yolcu otobüsüne binerek kent merkezine geldi. Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine bilgi vererek şahsın yakalanmasını istedi. Şahıs her yerde arandığı esnada Kap Cami Mahallesi Tarihi Oturakçılar Pazarı içerisinde alışveriş yaparken yakalandı. Bir ayakkabı dükkanında alışveriş yaparken yakalanan Burhanettin T., için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Burhanettin T., ambulansla yeniden evine götürüldü. İkinci defa karantinadan kaçan ve alışveriş yapan Burhanettin T., aynı zamanda vatandaşlarında tepkisine neden oldu.