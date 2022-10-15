Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Süleyman R. (50) idaresindeki 63 ADH 902 plakalı iplik yüklü kamyon Karapınar-Konya kara yolu Gaziosmanpaşa Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, elektrikli bisikletteki Rabia T. (18) ile Sudenaz Ç. (18) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Karapınar'da elektrikli bisiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika