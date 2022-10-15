Son dakika haberi... Karapınar'da elektrikli bisiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Karapınar'da elektrikli bisiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

15.10.2022 14:14
Son dakika haberi... Karapınar'da elektrikli bisiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Süleyman R. (50) idaresindeki 63 ADH 902 plakalı iplik yüklü kamyon Karapınar-Konya kara yolu Gaziosmanpaşa Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, elektrikli bisikletteki Rabia T. (18) ile Sudenaz Ç. (18) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Konya haberi... Beyşehir'den kısa kısa Konya haberi... Beyşehir'den kısa kısa Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı
Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Karapınar'da elektrikli bisiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:46 Malatya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:04:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Karapınar'da elektrikli bisiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement