Son dakika haberi... Karapınar'da zabıta memuru kazada yaralanan öğrenciye montunu verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Karapınar'da zabıta memuru kazada yaralanan öğrenciye montunu verdi

22.03.2022 13:45
Son dakika haberi... Karapınar'da zabıta memuru kazada yaralanan öğrenciye montunu verdi

Son dakika gündem haberi: Karapınar'da motosikletin çarpması sonucu yaralanan öğrenciye zabıta memuru montunu verdi.

Karapınar'da motosikletin çarpması sonucu yaralanan öğrenciye zabıta memuru montunu verdi.

M.E. yönetimindeki motosiklet, Cumhuriyet Meydanı'nda yolun karşısına geçmek isteyen A.B.G'ye çarptı.

Kazayı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralanan A.B.G, bir süre sağlık ekiplerini bekledi. Kaza yerinden geçen zabıta memuru Bekir Koçaker, öğrencinin üşümemesi için montunu çıkarıp üzerine örttü.

Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Cumhuriyet Meydanı, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Karapınar'da zabıta memuru kazada yaralanan öğrenciye montunu verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Karapınar'da zabıta memuru kazada yaralanan öğrenciye montunu verdi - Son Dakika
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