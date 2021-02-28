Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret - Son Dakika

Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret

28.02.2021 10:57
Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar ile Karatay Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar ile Karatay Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar ile Sevgi Evleri'ndeki çocuklara moral ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında çocuklarla bir araya gelen Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri, çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit yaptığı açıklamada, çocukların sevgi ve şefkate ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Konya Şehir Hastanemizde tedavisi devam eden çocuklarımızla bir araya geldik. Karatay Kent Konseyi olarak tüm yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepsine Allah'tan şifalar diliyoruz. Bir nebze de olsa onlara moral verdiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Konya Şehir Hastanesindeki ziyaretin ardından Karatay Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla da bir araya geldiklerini aktaran Fazilet Koçyiğit, Karatay Sevgi Evleri'nin ülkemizin önemli kurumları arasında olduğunu ifade ederek çocukların burada aile sıcaklığı içinde kaldığını belirtti. İnsanlığın mutluluğun ve dünyanın güzelleşmesinin, çocukların iyi korunması ve iyi yetişmesine bağlı olduğunu ifade eden Koçyiğit, "Farklı yaş gruplarındaki çocuklar, burada devletin şefkat eli altında mutlu bir şekilde yetiştiriliyor. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği. Bizler de her zaman Karatay Sevgi Evleri'nde bulunan çocuklarımızın yanındayız. Onların bir gülüşü her şeye değer ve bu çocuklar bizim. Çocuklarımızla yakından ilgilenen kurum müdürümüze, hocalarımıza, gönüllü anne ve bütün babalarımıza emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. - KONYA

Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret
Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret
Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret

Karatay Belediyesi, Şehir Hastanesi, Kent Konseyi, Sevgi Evleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret - Son Dakika


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