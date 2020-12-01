Son dakika haberi... Karatede dan sınavları ertelendi

Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler gereği Aralık ayında yapılması planlanan dan sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Aralık ayında Adana, İstanbul ve Ankara illerinde gerçekleştirilmesi planlanan dan sınavları, yeni uygulamaya alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Hak kaybı yaşanmaması için ileri bir tarihte düzenlenecek dan sınavları, 2020 Aralık dönemi şeklinde değerlendirilecektir." denildi.