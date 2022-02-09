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Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı

09.02.2022 12:14
Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazadan zehirlenen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, oğlu ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazadan zehirlenen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, oğlu ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balçıkhisar köyünde yaşayan Nazende Özdaş ve oğlu Beytullah Özdaş'ın evlerinden çıkmamasından şüphelenen komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne ve oğlu odada hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde anne Özdaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Beytullah Özdaş'ın ise yaşadığı, ancak bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri daha sonra Beytullah Özdaş'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Anne Nazende Özdaş'ın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Şuhut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tapılan tespitlerde anne ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Öte yandan, Nazende Özdaş'ın eşi Mehmet Özdaş'ın yaklaşık 40 gün önce kanserden dolayı öldüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

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112 Acil Çağrı, Balçıkhisar, Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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