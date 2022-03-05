Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

05.03.2022 11:20

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikten sonra hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Dönüş Kaya, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikten sonra hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Dönüş Kaya, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 2 Mart 2022 Çarşamba günü Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde sobayı yaktıktan sonra uyuyan 76 yaşındaki Dönüş Kaya'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evi kontrol etti. Eve gelen yakınları, yaşlı kadını yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunca durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Soba gazından zehirlendiği belirlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Dönüş Kaya'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Durumu ağır olan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu gittikçe ağırlaşan Dönüş Kaya, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'teki özel hastanede 3 gün tedavi gören Dönüş Kaya, sabah erken saatlerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, yapılacak işlemler sonrası İslahiye ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Gaziantep, Hürriyet, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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