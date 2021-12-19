Son dakika haberi: KARDA YOLDA KALANLARIN İMDADINA JANDARMA YETİŞTİ - Son Dakika

ANTALYA'nın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışında yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Antalya'nın Akseki ilçe merkezi ve Antalya- Konya yolu Alacabel mevkiinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolda kalan vatandaşların imdadına, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri yetişti. Kar yaşına hazırlıksız yakalanan vatandaşlara Akseki İlçe Jandarma Komutanlığınca hazırlanan sıcak çorba ve yiyecekler ikram edildi.

Olumsuz hava koşullarının neden olduğu olası trafik kazalarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri arazi tipi devriye araçlarıyla sürekli devriye attı. Ayrıca jandarma yolda mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir taktı ve kara saplanan araçları kurtardı.