Son dakika haberi | Kardan şehit heykelleri tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kardan şehit heykelleri tamamlandı

08.01.2021 00:57
Son dakika haberi | Kardan şehit heykelleri tamamlandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı tamamlandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı tamamlandı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yapımına başlanan, Allahu Ekber Dağlarında donarak şehit olan askerlerin anısına kar heykelleri için ilçe çevresinden 200 kamyon kar taşındı.

Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda başlanan kardan şehit heykelleri yapımı için bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

Heykellerin tamamlandığını ifade eden Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, "Sarıkamış şehitleri anısına düzenli olarak yaptığımız kardan heykellerimizin çalışmasına tüm hızımızla devam ediyoruz. Ayın 9'unda gerçekleştirilecek olan şehitlerin heykelleri tamamlandı. Ekibimizde toplam 8 kişi 9 Ocak'ta heykellerin açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askerin kardan heykellerinin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yapacağı öğrenildi. - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Öğretim Görevlisi, Sarıkamış, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kardan şehit heykelleri tamamlandı - Son Dakika


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