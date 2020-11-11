Son dakika haberi... Kardeşinin birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da kardeşinin birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Necla S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktul Betül Şanal'ın babası da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın oğlu Mustafa Burak K, olay günü annesinin öğle saatlerinde evden ayrıldığını, birkaç saat sonra ise dayısının kendisini aradığını ve annesinin Betül Şanal'ı öldürdüğünü söylediğini anlattı.

Sanığın oğlu, maktul Şanal ile annesi arasında daha önceden yaşanan bir olay olmadığını ancak olay gerçekleştikten sonra annesinin azmettirildiği yönünde duyumlar aldığını sözlerine ekledi.

Şikayetinin devam ettiğini belirten maktulün babası Faruk Ş. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair daha önce istenen araştırmanın oybirliğiyle reddine karar verildiğini açıkladı.

Mütalaasını sunan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde haziran ayında meydana gelen olayda, Betül Şanal'ın yaralandığı ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine gitmiş ve Şanal'ı evde ağır yaralı vaziyette bulmuştu. 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayda kullanılan ekmek bıçağını evde bulan ekipler, olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli Necla S'nin (44) olay yerinden kaçtığı belirlemiş, zanlı aynı gün Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine girdikten kısa bir süre sonra jandarma devriyesi tarafından yakalanmıştı.