20 yaşındaki genç kız sahilde yanında bir tabancayla ölü bulundu - Son Dakika
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20 yaşındaki genç kız sahilde yanında bir tabancayla ölü bulundu

15.10.2022 14:50
20 yaşındaki genç kız sahilde yanında bir tabancayla ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde kardeşinin kayıp olduğuna dair polise başvurduğu 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü'nün sahilde cansız bedeni bulundu. Yanında bir tabanca olan Akbörü'nün intihar etmiş olabileceği belirtiliyor.

Sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANINDA TABANCA BULUNDU

Ekipler, hayatını kaybettiğini belirledikleri genç kızın kafasından vurulmuş olduğunu tespit etti. Şahsın 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü olduğu tespit edildi. Akbörü'nün yanında da tabanca bulundu. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KARDEŞİ KAYIP İHBARI YAPMIŞ

İlklima Naz Akbörü'nün kardeşinin dün akşam kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Körfez, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki genç kız sahilde yanında bir tabancayla ölü bulundu - Son Dakika

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