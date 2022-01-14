Son dakika haberi! Kargaçayırı Gölü buz tuttu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta soğuk havanın etkisiyle Kargaçayırı Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Andırın ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve Başkonuş Yaylasından, Andırın'a geçerek yüzeyi buzla kaplanan Kargaçayırı Gölü'ne ulaşan doğa tutkunları, eşsiz manzaralarla karşılaştı.

Doğa tutkunlarından Mehmet Fındık,"Kargaçayırı Gölü soğuk havanın etkisiyle buz tuttu ve güzel kış manzaraları oluştu. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan göl, buz tutan gölü ile de doğa tutkunlarının uğrak yeri haline geldi" dedi.

(Fazilet Çomruk-İHA)