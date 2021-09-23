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Kargocunun ölümüne neden olan sanıktan 'Ben masumum' savunması - Son Dakika

Kargocunun ölümüne neden olan sanıktan 'Ben masumum' savunması

23.09.2021 19:10

Kargocunun ölümüne neden olan sanıktan 'Ben masumum' savunması Kargocuyu darp ederek ölümüne neden olan sanığın 12 yıl hapis istendi Çekmeköy'de tartıştığı kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'e yumruk atarak ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 12...

Kargocunun ölümüne neden olan sanıktan 'Ben masumum' savunması

Kargocuyu darp ederek ölümüne neden olan sanığın 12 yıl hapis istendi

İSTANBUL - Çekmeköy'de tartıştığı kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'e yumruk atarak ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 12 yıla kadar hapsini istedi. Duruşmada savunma yapan sanık, "Ben masumum. Ben maktule yönelik hiçbir hareket yapmadım" dedi.

Çekmeköy'de 19 Ekim 2020 tarihinde kargo teslimi nedeniyle tartıştığı kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'e yumruk atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Tayfun Ş.'nin "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tayfun Ş. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"Kendiliğinden yere düştü"

Duruşmada söz alan sanık Tayfun Ş., "Ben maktulü sadece sol elimle itekledim. Benim itmem sonucu yere düşmemiştir. Kendiliğinden yere düşmüştür. Kendisi kilitlenerek düşmüştür. Avucumla camiden su getirip verdim. Ellerimle dişlerini açtım. İteklediğimi kabul ediyorum ancak vurmadım. Tahliyemi isterim" dedi.

"Çok sevilen bir kişiydi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen G.G., "Ben maktul Mehmet Ali İbin'in çalıştığı acentenin sahibiyim. Kendisi 6 ay kadar benim iş yerimde çalıştı. Olay günü 189 adet kargoyla dağıtıma çıktı. Saat 11.00 sıralarında şoför bana bilgi verdi. Yaralama olduğunu, Mehmet Ali'yi hastaneye kaldırdıklarını söyledi. Hastaneye gittim. Maktul yaklaşık 10 yıldır kargo sektöründe çalışmaktadır. Çevresinde ve müşterilerince çok sevilen bir kişiydi. Yapıcı ve agresif olmayan bir kişiydi. Maktul hakkında daha önceden müşteriden gelen herhangi bir şikayet yoktu. Kendisi örnek gösterilen bir arkadaştı" diye konuştu.

Savcı mütalaasını açıkladı: 12 yıla kadar hapis istemi

Cumhuriyet Savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın maktul Mehmet Ali İbin'in yüzüne yumruk attığı, gelen darbenin etkisiyle İbin'in sendeleyerek yere düştüğü, düşmenin etkisiyle kafatası kemiğinde kırık olacak şekilde yaralandığı anlatıldı. Olayın başlangıcı, seyri ve sonucuna göre sanığın öldürme kastı olmaksızın haksız tahrike maruz kalmamasına rağmen maktule yönelik yaralama kastıyla yumruk attığı, kasten yaralama suçunu işlemeye yönelik eylemi neticesinde maktulün yere düşerek kafatasının kırılması şeklinde olayın sonlandığı belirtildi. Savcı, sanığın kastını aşar şekilde ölüm sonucunu meydana getirmeye elverişli hareketi ile üzerine atılı "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçunu işlediğini kaydederek, sanığın "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, haksız tahrik uygulanmasını gerektirir bir sebep bulunmadığı aktarılarak, sanık hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmaması talep edildi.

"Ben masumum"

Sanık esas hakkındaki savunmasında, "Ben masumum. Ben kendimi anlatamıyorum. Dükkan benim alt sokağımdadır. Ben orada esnafım. Kimseyle tartışacak durumda değilim. Beni çağıran maktuldür. Kendisi beni itekledi. Kargoyu bana uzatıp çekiştirirken karnıma vurdu. Ben sağ kolunu kullanan bir insanım. Sağ elimde kargo paketi vardı. Sadece sol elimle itekledim. Vurmadım. Maktulle aramda 3 kişi vardı. Ben şoföre, 'sizi şubenize şikayet edeceğim' dedim. Benim iteklememden sonra maktul az bir miktar geriye gitti. 5-10 saniye içinde sırt üstü düştü. Aracın şoförü maktulün sara krizi geçirdiğini söyledi. Avucumla su getirdim, verdim. Ben maktule yönelik hiçbir hareket yapmadım. Gerçekten yapmadım. Kamera kayıtları ortadadır. Hastaneye kendim götürdüm. Doktorun yanında maktulün başından ayrılmadım. Ben böyle bir şey yapmadım" diyerek beraatini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tayfun Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Taraf avukatlarına yazılı beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Çekmeköy'de 19 Ekim 2020 tarihinde sipariş veren Tayfun Ş.'nin kargo dağıtıcısı Mehmet Ali İbin ile telefonda görüştüğü ve İbin'in kargoyu bulunduğu yere yakın caminin önünden alabileceğini söylediği belirtildi. Tayfun Ş.'nin kargoyu almak için olay yerine gittiğinin anlatıldığı iddianamede, kargo dağıtıcısı İbin ile kargonun kendi adresine getirilmemesi ve geç kalması yüzünden tartışmaya başladığı anlatıldı.

Mehmet Ali İbin'in kolide açık adres yazmadığını ve gelip kendisinin almasını söylemesi üzerine, Tayfun Ş.'nin maktulün yüz kısmına yumruk attığı, İbin'in yumruk nedeniyle sert şekilde yere düştüğü, ağzından burnundan kan gelecek şekilde yaralandığı, hastaneye kaldırılan İbin'in 5 gün sonra hayatını kaybettiği kaydedildi. İddianamede, Tayfun Ş.'nin, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

(GE-CGK-ÖZ-Y)

Kargocunun ölümüne neden olan sanıktan 'Ben masumum' savunması
Kargocunun ölümüne neden olan sanıktan 'Ben masumum' savunması
Kargocunun ölümüne neden olan sanıktan 'Ben masumum' savunması
Kargocunun ölümüne neden olan sanıktan 'Ben masumum' savunması

İstanbul, Mahkeme, Savcı, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargocunun ölümüne neden olan sanıktan 'Ben masumum' savunması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargocunun ölümüne neden olan sanıktan 'Ben masumum' savunması - Son Dakika
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