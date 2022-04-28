Son dakika haberleri | KARISINI ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEYEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KARISINI ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEYEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

28.04.2022 12:35

Son dakika haberler: ? BEYLİKDÜZÜ'nde karısı Semra Yılmaz'ı (44) silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz (38) hakkında, 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

? BEYLİKDÜZÜ'nde karısı Semra Yılmaz'ı (44) silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz (38) hakkında, 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Aslan Yılmaz'ın karısı Semra Yılmaz'ın kendisini aldattığından şüphelendiği ve yüzleşmek için olay tarihi olan 11 Ekim 2021'de, bir kadın akrabayla birlikte eve gittiği anlatıldı. İddianamede Semra Yılmaz'ın kuzeni olan Nurgül Açgül'ün cinayete de tanık olduğu, sanık Aslan Yılmaz'ın karısıyla tartıştıktan sonra silahla iki el ateş ettiği belirtildi. Açgül'ün de silah kabzasıyla omzundan yaralandığı anlatıldı. İddianamede sanığın cinayetten bir gün önce Nurgül Açgül'den karısının kendisini aldatmasıyla ilgili bildiklerini anlatmasını istediği, 'Öğrenirsem seni de yakarım. Bu işin peşini bırakmam' diyerek tehdit ettiği aktarıldı.

SEMRA'YI ÖLDÜRDÜM. GELİN ÖLÜSÜNÜ ALIN

İddianamede Semra Yılmaz'ın annesi Fatma Akbaş'ın ifadesinde, olay günü kızını aradığı, telefonu Aslan Yılmaz'ın açtığı ve 'Semra'yı öldürdüm, gelin ölüsünü alın' dediği anlatıldı. Eve giden ailenin burada Aslan Yılmaz ile karşılaştığı, silahı aileye doğrultarak, 'Kızınızı öldürdüm. Sizi de öldüreceğim' dediği anlatılan iddianamede, bu nedenle evden koşarak uzaklaştıkları belirtildi.

Tutuklu sanık Aslan Yılmaz ifadesinde, aldatıldığını düşündüğü için karısını öldürdüğünü söyledi. Tartışma sırasında karısının kendisini aşağılayıcı tarzda konuştuğunu öne süren sanık Yılmaz, Tahrik olduğu için gözünün karardığını, eşini çok sevdiğini ve pişman olduğunu anlattı.

17 KEZ ATEŞ ETTİ

Adli Tıp Kurumu raporunda, Semra Yılmaz'ın vücudunda en az 17 adet mermi girişi olduğu ve bunların 16'sının öldürücü nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, bu tespitle eylemi canavarca hisle gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Tutuklu sanık Aslan Yılmaz hakkında 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Aslan Yılmaz hakkında ayrıca kayınvalidesini ve kayınpederini 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, Nurgül Açgül'ü 'Tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla, 'Kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Son dakika haberleri | KARISINI ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEYEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Son dakika haberleri | KARISINI ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEYEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Son dakika haberleri | KARISINI ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEYEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Son dakika haberleri | KARISINI ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEYEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

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Son dakika haberleri: Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi Son dakika haberleri: Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KARISINI ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEYEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika
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