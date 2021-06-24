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Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti

24.06.2021 16:07

Aksaray'da yürek burkan çığlıklar.

Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti

Annesinin başında ağıtlar yakan genç kızın feryadı yürekleri dağladı

AKSARAY - Aksaray'da işe gitmek için evinden çıkan eşini silahla vurarak öldüren koca polis ekipleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Banka Evleri Caddesi Park Apartmanı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki şiddetli geçimsizlik bulunan Yemen Akoda ve eşi Eşref Akoda geçtiğimiz aylarda mahkemelik oldu. Resmi nikahlı olan karı koca birbirinden şikayetçi olurken, mahkeme sonucu Eşref Akoda'ya uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararı süresinin dolmasının ardından bugün eşi Yemen Akoda'nın evinin önüne gelen Eşref Akoda apartmanın karşısında bulunan parkta eşinin evden çıkmasını bekledi. Eşinin evden çıkması üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Eşref Akoda eşine doğrultarak bağırmaya başladı. Yaşadığı korku üzerine kadın çağlıklar atarak yardım isterken, apartmanın yanında bulunan diğer apartmanda oturan polis memurları hemen duruma müdahale etti. Bu sırada Eşref Akoda eşine 4 el ateş ederek vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Eşref Akoda bu kez silahını olaya müdahale etmek isteyen polis memurlarına doğrultarak ateş açtı. Ateş açılması üzerine silahlarını çeken polis memurları da şüpheliye ateş açarken, şüpheli vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı.

"Annem yaşıyor mu, yaşasın ne olur annem"

Silah sesleriyle uyanan kadının genç kızı ise aşağıya indiğinde annesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Neye uğradığını şaşıran genç kız annesinin başında feryat ederek gözyaşı döktü. "Annem yaşıyor mu? Yaşasın ne olur annem" diye ağlayan genç kızın feryadı yürekleri dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olay yerinde girdiği çatışmada ölen adamın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti
Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti

Aksaray, Yemen, Banka, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da yürek burkan çığlıklar... Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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