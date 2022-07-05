Son dakika haberi! Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

05.07.2022 22:37
Son dakika haberi! Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Son dakika haberi: Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Cesetler, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son dakika haber... Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti Son dakika haber... Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti Son dakika gündem: BALIKESİR - Eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti Son dakika gündem: BALIKESİR - Eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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