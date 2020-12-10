Son dakika haberi! Karısının bıçaklı saldırısına uğrayan koca hastanelik oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Karısının bıçaklı saldırısına uğrayan koca hastanelik oldu

10.12.2020 09:10
Son dakika haberi! Karısının bıçaklı saldırısına uğrayan koca hastanelik oldu, System.String[]

Son dakika haberi: Samsun'da karısının bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da karısının bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki H.Ş. adlı kadın ailevi sorunlardan dolayı aralarında tartışma çıkan kocası E.Ş.'yi (29) evlerinin mutfağında omzundan bıçakladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ş. tedavi altına alındı.

Kocasını bıçakla yaralayan H.Ş. ise polis tarafından gözaltına alınarak İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Selahiye Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Karısının bıçaklı saldırısına uğrayan koca hastanelik oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Kasıklarından pompalı tüfekle vuruldu Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var
Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu         
09:11
Yemin metnini okuyamayan Tanzanyalı bakan yardımcısı, henüz oturamadığı koltuğundan oldu Yemin metnini okuyamayan Tanzanyalı bakan yardımcısı, henüz oturamadığı koltuğundan oldu         
08:57
Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı         
08:44
Trump'ın atadığı başsavcı Biden'ın oğluna vergi soruşturma açtı Trump'ın atadığı başsavcı Biden'ın oğluna vergi soruşturma açtı         
08:24
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır         
07:45
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor         
23:53
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 09:19:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Karısının bıçaklı saldırısına uğrayan koca hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei