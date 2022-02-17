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Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını alan koca gözaltına alındı - Son Dakika

Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını alan koca gözaltına alındı

17.02.2022 11:24

Samsun'da karısının boğazına bıçak dayayarak darp edip boynundaki iple bağlı olan çeyrek altını alıp kaçtığı iddia edilen koca, polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Samsun'da karısının boğazına bıçak dayayarak darp edip boynundaki iple bağlı olan çeyrek altını alıp kaçtığı iddia edilen koca, polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.(40) adlı kadın, kocası M.Ç.'nin (33) boşanma meselesi konuştukları sırada boynuna bıçak dayadığını, boynunda iple bağlı olan çeyrek altının ipini bıçakla kesip altını aldığını, banka hesabındaki parasını almaya çalıştığını ve kendisini tehdit edip darp ettiğini ifade ederek polise şikayette bulundu. Olaydan sonra kaçan M.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

(Muhammer Ay-İHA)

Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını alan koca gözaltına alındı
Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını alan koca gözaltına alındı
Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını alan koca gözaltına alındı

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İstiklal Mahallesi, Samsun, Atakum, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını alan koca gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını alan koca gözaltına alındı - Son Dakika
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