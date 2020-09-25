Son dakika haber! Kariye Cami'deki hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi'ndeki çalışmalar sürüyor. Halen müze olarak hizmet vermeye devam eden Caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

1945 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrilen Kariye Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından ibadete açılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda içerisinde mihrabı yerleştirilen ve halıları getirilen camideki hazırlıklar sürüyor. Halılar halen depoda tutulurken caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda ibadete açılması bekleniyor.

(Selim Bayraktar/İHA)