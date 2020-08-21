Son dakika haberi! Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haberi! Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 07:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Son Dakika

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