Son dakika haberi... Karlı yoldaki kazayı böyle görüntüledi - Son Dakika

Karlı yoldaki kazayı böyle görüntüledi

Kaplıca yolundaki kaza kamerada

BURSA - Bursa'ya karda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. İnegöl ilçesine bağlı Oylat kaplıcaları yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü şarampole düştü. Kaza, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Sosyal medya için hikaye çeken ve kaza anını cep telefonuyla kaydeden vatandaşın heyecanlı konuşmaları da kayda yansıdı.