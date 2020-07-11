Başköy'de ev ve ahırlar sular altında kaldı

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de sağanak yağmur nedeniyle dere taştı, ev ve ahırlar sular altında kaldı. Selim'e 30 kilometre uzaklıktaki Başköy'de öğlenden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle, köyden geçen dere taştı. Taşan dere köy içerisindeki ev ve ahırlara doldu. 20'ye yakın ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle dağdan kopan taşlar, köy meydanında ve derede birikti. Yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 15 büyükbaş hayvan da telef oldu. Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Ayğan ile İlçe Özel İdare Müdürü Bülent Akkaya köye giderek incelemelerde bulundu.