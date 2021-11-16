Son dakika haberi! KARS-GÖLE KARAYOLUNA İNEN DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA - Son Dakika

KARS-Göle karayolunda gezen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi. Kars-Göle karayolunda seyir halindeki sürücüler, bir anda bölgeye inen yaban domuzu sürüsünü gördü. Araçlarını durduran vatandaşlar, 30'a yakın domuzdan oluşan sürüyü cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Bir süre karayolu kenarında ilerledikten sonra karşıya geçen domuz sürüsü daha sonra arazide gözden kayboldu.