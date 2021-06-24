Son dakika haberi: Kars'ta 15 yaşındaki çocuk kayboldu - Son Dakika

Kars'ta bir iş yerinde çalışan 15 yaşındaki Rojhat Buldu'dan saatlerdir haber alınamıyor.

Kars merkez Paşacayır Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde özel bir mandırada çalışan 15 yaşındaki Rojhat Buldu, sabah saat 05: 00 sıralarında iş yerindeyken kimseye haber vermeden işten ayrıldı. İş yeri sahibi bir süre bekledikten sonra Buldu'nun geri işe gelmediğini amca Zeki Buldu'ya bilgi verdi. Amca Buldu, İstanbul'da ikamet eden baba Erdoğan ve anne Ayser Buldu'ya bilgi vererek daha sonra Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kars İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Buldu çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan Buldu için Kars İl Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı arama başlattı, ancak Buldu'dan henüz haber alınamadı.

Kayıp Rojhat Buldu'nun ailesinin İstanbul'da bulunduğunu ve kendisinin burada amcası ile birlikte yaşadığını, iş yerinde iken kimseye haber vermeden uzaklaştığını ifade eden ailenin avukatı Necat Yağcı, "Konunun bize bildirilmesi ile biz de konuyu ivedilikle yetkililere bildirdik ve yetkililerce arama başlatıldı. Ancak şuana kadar henüz bir haber almış değiliz. Rojhat Buldu'dan haber alan vatandaşla olursa gerek kolluk birimlerine gerekse 0532 065 18 39 nolu telefondan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz" dedi. - KARS