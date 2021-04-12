Kars'ta iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yalınkaya ve Küçükpirveli köylerinde karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, kararın ardından köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kars'ta 2 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika