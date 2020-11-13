Son dakika haberi... Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Küçükyusuf, Digor ilçesinin Başköy ve Susuz ilçesine bağlı Erdağı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

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