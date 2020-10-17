Son dakika haberleri | 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

17.10.2020 18:57

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ta 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi itfaiye ve Aras Edaş ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ta 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi itfaiye ve Aras Edaş ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şehitler Mahallesi 2. Kombine Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine yangın Kars Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Duman tüm binayı sarması nedeniyle üst katlardaki vatandaşlar mahsur kaldı.

İtfaiye ve Aras Edaş ekipleri, apartman sakinlerini pencereden çıkararak kurtardı. Dördüncü katta mahsur kalan 3 kişilik aileyi ekipler yan binanın duvarını kırıp tahtalardan köprü kurarak çıkardı.

Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 15 kişinin ilk müdahaleleri, sağlık ekiplerince bina girişinde ve ambulanslarda yapıldı.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Son dakika haberleri | 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri | 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri | 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri | 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Şehitler Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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