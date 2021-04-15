KARS'ta, koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü karantinaya alındı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay ilçesi Carcıoğlu Köyü, 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 15.00 itibariyle karantinaya alınmıştır" denildi. Karantinaya alınan bölgede güvenlik güçleri yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlara izin vermiyor.