Son dakika haberi... Kars'ta çıkan örtü yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Hamamlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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