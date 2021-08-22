Kars'ta 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca dairelerde oturan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım istedi.

Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, balkonlara uzattıkları merdiven yardımıyla camları kırarak mahsur kalanları kurtardı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.