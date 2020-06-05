Son dakika haberi... Kars'ta cuma namazının kılınacağı alanlar dezenfekte edildi - Son Dakika

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınacak alanlar ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler dezenfekte edildi.

kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinde vatandaşların sıklıkla kullanıldığı alanlar temizlenerek dezenfekte ediliyor. Belediye ekipleri, cuma namazı için belirlenen camilerin iç ve avlularında çalışma yaptı.

Kent merkezinde özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı, Evliya, Işıklı, Hazreti Ömer ve Merkez Camisi'nde dezenfekte çalışması yapıldı.

Sarıkamış Belediyesine bağlı ekipler ise özel kıyafetleriyle koronavirüs salgınına karşı cami, kahvehane, giyim, kargo merkezleri gibi birçok esnafın dükkanını dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Harun Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır salgın nedeniyle, dezenfekte ve tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Hayali, 1 Haziran itibarıyla alınan kararlar doğrultusunda kısıtlamaların gevşetilmesi nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirleri elden bırakmadıklarını ifade ederek, "Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir." diye konuştu.

Esnaflardan Fatih Cengiz de salgın nedeniyle belediyenin yapmış olduğu çalışmaların çok yerinde olduğunu, esnafların ve vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirtti.