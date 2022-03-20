Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

20.03.2022 11:58
Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberler: Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken 9 aylık hamile kadın hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken 9 aylık hamile kadın hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Tekneli köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Kıymet Mavzer'in, doğum sancısı çekmesi üzerine, yakınları 112 Acil'den yardım istedi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinden destek istedi.

Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla 9 aylık hamile olan Mavzer'e ulaştı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Mavzer, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Temel Mavzer, AA muhabirine, "Eşimin doğum sancıları başladı, ambulansı aradım, geldiler. Allah devletimizden razı olsun. İl Özel İdaresi ekipleri de yolu açıyor, yoğun bir tipi var. Allah razı olsun herkesten. Sancılar yoğunlaşınca aradık, çok şükür ambulans geldi." dedi.

Hastanede doğum yaptı

İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekiplerin çalışması sonucu Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Kıymet Mavzer, bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Temel Mavzer, zor şartlarda kendilerini hastaneye ulaştıran ekiplere teşekkür etti.

Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

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Doğum, Kars, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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