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Son dakika haberi... Kars'ta eski muhtar, silahlı saldırıda öldü (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Kars'ta eski muhtar, silahlı saldırıda öldü (2)

29.09.2021 21:32
Son dakika haberi... Kars'ta eski muhtar, silahlı saldırıda öldü (2), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre CİNAYET ZANLILARI YAKALANDIKars Yusufpaşa Mahallesinde aleş-veriş yaparken silahlı saldırı sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasçiftlik Köyü eski muhtarı Remzi Mızrak'ın cinayet şüphelisi 2 kişi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

CİNAYET ZANLILARI YAKALANDI

Kars Yusufpaşa Mahallesinde aleş-veriş yaparken silahlı saldırı sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasçiftlik Köyü eski muhtarı Remzi Mızrak'ın cinayet şüphelisi 2 kişi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Yusufpaşa Mahallesindeki saldırının adından kaçan süphelilerin yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Saldırıyı gerçekleştirdikleri saptanan Ş.E. ve H.E., Gölbaşı köyü yakınlarında saklandıkları araçta yakalandı. Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada Mızrak'a düzenlenen saldırıda kullandıkları tahmin edilen silah ele geçirildi. Susuz İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Ş.E. ve H.E., sorgulanmak üzere polise teslim edildi.


Son dakika haberi... Kars'ta eski muhtar, silahlı saldırıda öldü (2)
Son dakika haberi... Kars'ta eski muhtar, silahlı saldırıda öldü (2)
Son dakika haberi... Kars'ta eski muhtar, silahlı saldırıda öldü (2)
Son dakika haberi... Kars'ta eski muhtar, silahlı saldırıda öldü (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kars'ta eski muhtar, silahlı saldırıda öldü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kars'ta eski muhtar, silahlı saldırıda öldü (2) - Son Dakika
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