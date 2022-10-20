Son dakika haberi! Kars'ta jandarma 2 tüfek, 4 tabanca ele geçirdi

Kars'ta jandarma ekiplerince 2 tüfek, 4 tabanca ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Jandarma Dedektifleri unvanı ile tanınan Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı duyum üzerine Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde E.Ç.'nin evinde silahlar olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma E.Ç.'nin ev ve eklentilerinde bomba arama köpeği 'Çapkın' ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada

1 mavzer tüfeği, 1 pompalı av tüfek, 1 toplu tabanca, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü ve mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan jandarma şüpheli E.Ç.'yi gözaltına aldı. E.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARS