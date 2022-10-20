Son dakika haberi! Kars'ta jandarma 2 tüfek, 4 tabanca ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kars'ta jandarma 2 tüfek, 4 tabanca ele geçirdi

20.10.2022 12:25
Son dakika haberi! Kars'ta jandarma 2 tüfek, 4 tabanca ele geçirdi

Son dakika habere göre Kars'ta jandarma ekiplerince 2 tüfek, 4 tabanca ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Kars'ta jandarma ekiplerince 2 tüfek, 4 tabanca ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Jandarma Dedektifleri unvanı ile tanınan Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı duyum üzerine Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde E.Ç.'nin evinde silahlar olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma E.Ç.'nin ev ve eklentilerinde bomba arama köpeği 'Çapkın' ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada

1 mavzer tüfeği, 1 pompalı av tüfek, 1 toplu tabanca, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü ve mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan jandarma şüpheli E.Ç.'yi gözaltına aldı. E.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARS

Kaynak: İHA
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Araştırma, Jandarma, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kars'ta jandarma 2 tüfek, 4 tabanca ele geçirdi - Son Dakika

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