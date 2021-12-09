Üye Girişi
Son dakika haberi | Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti - Son Dakika

Son dakika haberi | Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti

09.12.2021 21:45
Son dakika haberi | Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti

Son dakika haberi: Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, şüpheli 17 kişi gözaltına alındı Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti.

Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, şüpheli 17 kişi gözaltına alındı

KARS - Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ikametgahlarından cephanelik çıktı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Arpaçay ilçesi mülki sınırları içerisinde, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 17 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin ikametgahlarında hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 4 adet G-1 Piyade Tüfeği, 1 adet Şarjörü, 3 adet Ruhsatsız Tabanca, 12 adet Tabanca Şarjörü, 9 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 3 adet Faturasız Kuru Sıkı Tabanca, 3 adet Dürbün, 2 adet Kelepçe, 5 adet El Telsizi ve silahlara ait toplam 575 adet mühimmat ele geçirildi.

Jandarma ele geçirilen silahlara el koyarken, silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli 17 kişi İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma, halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için mevzuatın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Son dakika haberi | Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti
Son dakika haberi | Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti
Son dakika haberi | Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti
Son dakika haberi | Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti

Jandarma, Mühimmat, Silah, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var 21:43 Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var
İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi 21:32 İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
21:43 Lazio-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:43 Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var
21:31 Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda
21:04 Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı
20:58 HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı
20:56 Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi
20:54 CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli
20:19 "Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı
19:56 Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak
Lazio-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Lazio-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
21:44
Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor         
21:32
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 21:49:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement