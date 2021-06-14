Kars'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıldönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve beraberindeki heyet daha sonra Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü kutlayan Öksüz, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Albay Arıkan, nezdinde jandarma personelini kutladı. - KARS