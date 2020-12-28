Son dakika haberi... Kars'ta kasa hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kars'ta kasa hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

28.12.2020 23:00
Son dakika haberi... Kars'ta kasa hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı, System.String[]

Son dakika haber: KARS'ta, bir evden yaklaşık 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

KARS'ta, bir evden yaklaşık 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık olayı, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, 2 gün önce Şehitler Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Evde yaklaşık 200 bin TL değerinde ziynet eşyasının bulunduğu kasa çalındı. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayıyla ilgili polis, evdeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin evin kapısını açıp, girdiği ve yatak odasında bir süre arama yapıp, buldukları kasayı omuzlayıp evden çıkmaları yer aldı. Şüphelilerden biri de kasayı götürürken dolabın kapısının üzerine düşmesi sonucu yere yıkıldı. Güvenlik kamerası görüntülernin incelenmesiyle olayı gerçekleştiren kişilerin Ü.A. (18), F.M. (18) ve S.A. (17) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler, bir otel odasında çaldıkları eşyalar ile birlikte dün yakalandı. Eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberi... Kars'ta kasa hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Son dakika haberi... Kars'ta kasa hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Son dakika haberi... Kars'ta kasa hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Şehitler Mahallesi, Türk Lirası, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kars'ta kasa hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı - Son Dakika


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