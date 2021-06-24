Kars'ta, sabah saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Paşaçayır Mahallesi'nde bir mandırada çalışan Rojhat Buldu (15), sabah saat 05.00 sıralarında kimseye haber vermeden iş yerinden ayrıldı.

Bir süre bekleyen iş yeri sahibi, Buldu'nun geri dönmemesi üzerine, durumu amcası Zeki Buldu'ya bildirdi.

Telefon kullanmadığı için ulaşamadığı yeğeninden haber alamayan Buldu, Rojhat'ın İstanbul'da yaşayan babası Erdoğan ve annesi Ayser Buldu'yu aradı.

Çocuklarına ulaşamadıkları için endişe duyan ailenin talebi üzerine, amca Buldu ile ailenin yakını olan avukat Necat Yağcı, savcılık ve polise başvurdu.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Rojhat Buldu'nun bulunması için Paşaçayır Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Necat Yağcı, gazetecilere, yetkililerce arama çalışmalarının başlatıldığını ancak şu ana kadar Buldu'dan henüz bir haber alamadıklarını söyledi.