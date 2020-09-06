Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu dolayısıyla Kars'ta koronavirüs (Kovid19) testi pozitif çıkan 66 aday, ayrı binada sınava tabi tutuldu.

Kars'ta 5 bin 773 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı.

Sınav görevlilerine koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve eldiven dağıtıldı, adaylar ve görevliler, kendi maske ve siperlikleriyle salonlara girdi.

Ayrıca koronavirüs tedavisi gören bazı adaylar da kendileri için ayrılan binalarda sınava alındı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Hüsnü Kapu, gazetecilere, tedbirler doğrultusunda adayları sınava aldıklarını söyledi.

Kapu, "Bugünkü oturumda 5 bin 773 adayımız sınava girecek. Testi pozitif çıkmış, koronavirüs tedavisi gören 66 adayımız da var, bunlar ayrı binada gerekli tedbirler ile sınava alındılar. Ayrıca sınava giren tüm adaylarımız maske, dezenfektan ve ıslak mendil dağıtıldıktan sonra sosyal mesafe kuralına riayet edilerek salonlara alındı." dedi.