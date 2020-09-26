Son dakika haberi | Kars'ta polis sahte marka satışına izin vermiyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Kars'ta polis sahte marka satışına izin vermiyor

Son dakika haberi... Kars'ta polis 'sahte marka' ürün satışlarına izin vermiyor.

Son dakika haberi | Kars'ta polis sahte marka satışına izin vermiyor, System.String[]

Kars'ta polis 'sahte marka' ürün satışlarına izin vermiyor. Polis sahte markalı ürün sattığı bilgisini aldığı 3 iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte markalı ürün ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet suçu kapsamında kent merkezinde 3 farklı iş yerine operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda polis, iş yeri yetkililerinin nezaretinde aramada yaptı. Yapılan aramada toplam 119 sahte markalı ürün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Muhafaza altına alınan sahte ürünler incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili iş yerleri hakkında tahkikat başlatıldı. - KARS

Son dakika haberi | Kars'ta polis sahte marka satışına izin vermiyor

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kars'ta polis sahte marka satışına izin vermiyor - Son Dakika

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