Son dakika haberi: Kars'ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kars'ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu

12.04.2022 12:39
Son dakika haberi: Kars'ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu

Bir son dakika haberine göre Kars'ta şiddetli rüzgar Harakani Devlet Hastanesi'nin çatı ve cephesindeki sac kaplamaları yerinden söktü.

Kars'ta şiddetli rüzgar Harakani Devlet Hastanesi'nin çatı ve cephesindeki sac kaplamaları yerinden söktü. Etrafa savrulan saclar hastane güvenlik elemanları etraftan topladı.

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, Harakani Devlet Hastanesi'nin dış kaplamasında bulunan sacları yerinden sökerek etrafa savurdu. Hastane güvenlik personeli hastane girişine şerit çekerek vatandaşlara kapattı. Bölgeye gelen trafik ekipleri ise sürücüleri uyararak araçlarını riskli bölgeden kaldırdı.

Harakani Devlet Hastanesi ana giriş kapısına güvelik şeride çeken güvenlik personeli, vatandaşları hastanenin diğer kapısına yöneltti. Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. - KARS

Son dakika haberi: Kars'ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu
Son dakika haberi: Kars'ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu
Son dakika haberi: Kars'ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu
Son dakika haberi: Kars'ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu

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Devlet Hastanesi, Hastane, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kars'ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu - Son Dakika


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