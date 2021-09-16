Son dakika haberleri! Sağlıkçılar yangından etkilenenlere hızlı müdahale amaçlı tatbikat yaptı - Son Dakika

Kars'taki Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi çalışanlarının, kentte muhtemel yangın afetlerinden etkilenenlere daha hızlı müdahale edilmesi ve koordinasyonun sağlanması için yaptığı tatbikat gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği bir binada doğal gaz kaynaklı çıkan yangında çok sayıda kişinin etkilendiği ihbarı üzerine hastanedeki sağlık çalışanları harekete geçti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle 20 dairenin bulunduğu 5 katlı binaya giden sağlıkçılar, yangından etkilenenleri hızlı şekilde ambulanslarla hastaneye taşıdı.

Hastanedeki ilk müdahaleler sonrası yanık boyutu ciddi olan hastaların vakit kaybedilmeden ambulansla Erzurum'a sevk edilmesi sağlandı.

Hastanede görev yapan Doç. Dr. Yavuz Karabağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının tatbikatlarla pratiklerini geliştirdiğini söyledi.

Sürekli zamanla yarıştıklarına işaret eden Karabağ şöyle konuştu:

"Bu tarz tatbikatlar yaparak her zaman acil olaylara karşı hızlı ve daha duyarlı olmamız lazım. Dörde yakın ile hizmet sağlayan hastanelerde bu tarz ani şekilde gerçekleşen ve çok fazla hastanın bir anda sağlık sistemine yığılması hadiselerinde ekibimizi hem hazır hem de bu tarz durumlar için uyanık hale getiriyor. Bu gibi tatbikatlar bizim için çok önemli, ekiplere de teşekkür ediyorum, çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdi."