Son dakika! Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit asker heykelleri tamamlandı.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun, esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda 107 yıl önce şehit olan askerleri temsilen, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine İl Özel İdaresi ekiplerince taşınan 200 kamyon karla heykeller yapıldı.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan çalışma, bu yıl "Karı yorgan edenler" temasıyla gerçekleştirildi.

Erzurum, Bayburt, Muş ve Ağrı'daki üniversitelerden öğretim görevlileri ile heykeltıraşlardan oluşan 10 kişilik ekibin hazırladığı kardan heykeller, yarın törenle açılacak.

Öğretim görevlisi Zengin, şehitleri anmak için her yıl bölgede kardan heykel yapıldığını hatırlatarak, "Bu yılki kardan heykellerimizin çalışmasında sona geldik. Şu anda arkadaşlarımızla beraber son rötuşları yapıyoruz." dedi.