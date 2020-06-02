Son dakika haberi... Kars'ta satışa çıkardığı dede yadigarı tüfek ile müşterisini öldürdü - Son Dakika

Kars'ta dedesinden kalma tek kırma tüfeği satmak isteyen kişi, fiyat anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada alıcısını öldürdü.

Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde ikamet eden T.K, dedesinden kalma tek kırma tüfeği satışa çıkarması üzerine alıcı E.K. ile telefonla görüştü. Daha sonra T.K, tüfeği satmak üzere Kars'taki Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden E.K'nin evine gitti. Burada fiyatta anlaşamayan ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K, E.K'yi tüfekle öldürüp cep telefonu ile parasını da gasbederek kayıplara karıştı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda T.K, Arpaçay Tomarlı köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

T.K'nin emniyetteki ilk sorgusunda fiyat anlaşmazlığı yüzünden olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.