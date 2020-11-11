Son dakika haberi | Kars'ta silahlı kavganın firari zanlıları 15 yıl sonra yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kars'ta, 2005 yılında 2 kişinin öldüğü ve 11 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan firari 2 zanlı yakalandı.

Kars'ta, 2005 yılında 2 kişinin öldüğü ve 11 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan firari 2 zanlı yakalandı. Kağızman ilçesine bağlı Oluklu ile Ortaköy köylüleri arasında 18 Temmuz 2005'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın firari 2 zanlısının yakalanması için yeni bulgular ışığında çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, firari 2 zanlı saklandıkları Ortaköy köyünde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kağızman, Temmuz, Kars, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kars'ta silahlı kavganın firari zanlıları 15 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

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