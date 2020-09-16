Son dakika haberi... Kars'ta testi pozitif çıkan kız ile temaslı babasının karantinadan kaçış an kamerada - Son Dakika

Kars'ta testi pozitif çıkan kız ile temaslı babasının karantinadan kaçış an kamerada

KARS'ta Covid-19 testi pozitif çıktığını öğrenen E.M. ile temaslı olduğu belirlenen babası M.M., hastaneden kaçtı. Kısa sürede yakalanan baba ve kızı, yurtta karantinaya alındı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptıran E.M.'nin sonucu pozitif çıktı. Kızını hastaneye götüren babası M.M.'nin de temaslı olarak karantinaya alınmasına karar verildi. Durumu öğrenen M.M. ile kızı, hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerinin durumu bildirdiği Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmayla baba ve kızını Digor Durağı mevkiinde yakaladı. M.M. ve kızı E.M., çağırılan ambulansla Nuri Paşa Yurdu'na götürüldü.

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Baba-kızın kaçış anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.