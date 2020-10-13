Son dakika haberi! Kars'taki Denizgölü köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kars'taki Denizgölü köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

13.10.2020 09:33
Son dakika haberi! Kars'taki Denizgölü köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı, System.String[]

Son dakika haber: Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Denizgölü köyünün bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı kaydedildi.

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kars'taki Denizgölü köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

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