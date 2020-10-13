Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Denizgölü köyünün bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı kaydedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kars'taki Denizgölü köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika