Son dakika haberi! Kars'taki Denizgölü köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Denizgölü köyünün bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.

İstanbul Ticaret Odası, ekmeğe zam talebini 10 ay sonra kabul etti! Bir ekmek 2 TL oldu