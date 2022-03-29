Son dakika haberi: Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğun tedavisi sürüyor - Son Dakika

Kars'ta ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konularak ambulans uçakla Adana'ya getirilen 5 yaşındaki çocuğun tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, ambulans uçakla 25 Mart'ta kendilerine sevk edilen Asya Daştan'ın durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındığını dile getiren Çetinkünar, hastaya şu an için karaciğer nakli gerekmediğini kaydetti.

Çetinkünar, hastanın yakından takip edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konulan 5 yaşındaki Asya Daştan, rahatsızlığının ilerlemesi ve karaciğer nakli gerekmesi halinde, bu naklin yapılabileceği bir merkez olması nedeniyle 25 Mart'ta ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.