Karşı şeride geçen araç faciaya neden oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir sürücüsünün seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride kontrolsüz bir şekilde geçmesi ile kendi şeridinde ilerleyen bir araç ile kafa kaya çarpıştı. Çarpışan otomobillerde 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi İpekyol Caddesi üzerindeki Abide Köprülü Kavşağı altında yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LMG 19 plakalı otomobil, köprülü kavşak girişinde yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşıdan gelen 63 VN 903 plakalı araçla çarpıştı.

2 YARALININ SAĞLIK DURUMLARI AĞIR

Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 yaralıyı çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.